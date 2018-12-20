لإعلانها وفاة الرئيس الغابوني .. الكاميرون توقف قناة تلفزيونية

هبة بريس - وكالات

أوقف المجلس الوطني للاتصالات في الكاميرون، امس الأربعاء، قناة “فيشن 4 ” الخاصة لإعلانها وفاة رئيس الغابون علي بونغو دون أساس.

وقرر المجلس الوطني للاتصالات بحسب بيان أصدره في وقت متأخر الأربعاء “تعليق عمل القناة لمدة شهر واحد على خلفية ما ورد في نشرتها الإخبارية يوم 27 أكتوبر عام 2018 بإعلان وفاة رئيس الغابون دون أساس”.

وقال البيان إن القناة التي تتخذ من العاصمة ياوندي مقرا لها أخفقت في احترام “المتطلبات المهنية فيما يتعلق بالتحقيق ومعالجة المعلومات”.

وكانت الغابون أوقفت بث القناة في البلاد لمدة 6 أشهر بعد أن أعلنت أن الرئيس بونغو “انهار ومات”.

وأفرجت الرئاسة عن صور الرئيس والأسرة بعد أيام لدحض الخبر. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الغابونية، فإن بونغو(59 عاما) قد دخل مستشفى في 24 أكتوبر في الرياض بعد “إرهاق شديد”. ونقل في نوفمبر إلى المغرب لمواصلة العلاج”.

وقال المتحدث باسم الرئيس الغابوني إيك نغووني آيلا أويومي إن بونغو “في مرحلة تعافي لاستعادة كامل قواه البدنية”.

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