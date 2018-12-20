أحداد يقترب من العودة للميادين من جديد مع الزمالك

هبة سبور

اقترب اللاعب المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك، من الظهور مع فريقه فى مباراة القطن التشادى يوم الأحد المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب المغربى حميد أحداد عن مباريات الزمالك طوال الفترة الماضية بناء على وجهة نظر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى.

ويرى جهاز الزمالك أن مباراة القطن التشادى فرصة ذهبية لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة خاصة بعد ضمان الفريق التأهل بنسبة كبيرة عقب الفوز فى لقاء الذهاب بسباعية نظيفة.

ويمتلك حميد أحداد خبرة فى المباريات الأفريقية، حيث سبق له المشاركة مع فريقه السابق الدفاع المغربى الجديدى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا قبل الانتقال للزمالك مطلع الموسم الحالى

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