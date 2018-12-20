طقس الخميس .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والمناطق الشرقية والسايس والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية في بعض المناطق بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى خلال الليل وبداية الصباح.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات مطرية متفرقة بالشرق خلال النهار، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي فوق الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و06 درجات بالشرق وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 06 و12 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و17 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 21 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وسيدي إفني ، وهائجا الى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور ، وهائجا بباقي السواحل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0