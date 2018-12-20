يهم مروجي فيديو “الجريمة البشعة” .. المتابعة القانونية تنتظركم

هبة بريس - الرباط

انتشر مساء أمس الأربعاء، فيديو يشتبه في توثيقه لجريمة قتل سائحتين أجنبيتين بجبال “شمهروس” بمنطقة امليل اقليم الحوز.

مصدر مطلع، أكد أن الفيديو المتداول لم يتأكد بعد من علاقته بالجريمة المذكورة، مشيرا الى أن التحقيقات التي تباشرها المصالح المعنية ستبين صحته.

وحذر ذات المصدر، مروجي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب”، مشددا على أن جميع ناشري ومتداولي هذه الجريمة “بالصوت والصورة” سيتعرضون للمتابعة القانونية.

وشدد مصدرنا، على أن القانون يمنع تداول مثل هذه الفيديوهات والمنشورات، كما أن المشاعر الانسانية والوطنية ترفض نشره لما فيه من فائدة وأهداف “خبيثة” لأصحابه وللجهات التابعه لها.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أكد أمس الخميس، أن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، خلال الأبحاث الجارية حول مقتل سانحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، ينتمي إلى جماعة متطرفة، كما أكد أنه تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم.

وبخصوص شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على أساس أنه يمثل جريمة قتل إحدى السانحتين، أعلن الوكيل العام في نفس البلاغ أنه لا زال البحث جاريا من أجل التأكد من صحة الشريط، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث في الوقت المناسب.

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