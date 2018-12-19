مغاربة يتضامنون مع ضحيتي امليل ويعلقون على صورهم: “نحن آسفون”

نُشر بتاريخ :  2018-12-19 - 22:56
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هبة بريس - الرباط

عبر عدد من النشطاء المغاربة عن تضامنهم مع ضحيتي جريمة امليل البشعة.

وعلق النشطاء، تحت صور الضحيتين “الدنماركية” و”النرويجية” المنشورة على حساباتهم “الفيسبوكية”، بالقول:”نحن آسفون.. هؤلاء القتلة لا يمثلوننا”.

وعبر النشطاء عن حزنهم الشديد للجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشابتين الاجنبيتين، وكذا عن تعازيهم الخالصة لعائلاتهم وأصدقائهم وأبناء بلدهم.

وطالب النشطاء، المصالح المعنية بتكثيف أبحاثها، لتوقيف المشتبه فيهم، في أقرب وقت، ولمحاسبتهم على الجريمه التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.

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