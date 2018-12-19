أسماء وصور أعضاء “الخلية الإرهابية” المنفذة لجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين

هبة بريس ـ الرباط

تتسارع الاخبار حول الجريمة البشعة التي شهدتها قرية إمليل ضواحي مراكش، والتي راح ضحيتها سائحتين أجنبيتين،اذ تم التعرف على المشتبه في وقوفهم وراء هذا الحادث

المعطيات المتوفرة تؤكد ان المشتبه فيهم هم “ر.أ”، من مواليد سنة 1985، يعمل تاجرا، ويقطن في دوار القايد بجماعة حربيل بمراكش، والثاني (أ.ي) نجار من مواليد سنة 1991 يسكن في العزوزية بالمدينة الحمراء، أما الثالث فهو (ع.أ) من مواليد عام 1993، ويقطن في درب زروال.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أكد قبل قليل، أن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، خلال الأبحاث الجارية حول مقتل سانحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، ينتمي إلى جماعة متطرفة، كما أكد أنه تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم.

وبخصوص شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على أساس أنه يمثل جريمة قتل إحدى السانحتين، أعلن الوكيل العام في نفس البلاغ أنه لا زال البحث جاريا من أجل التأكد من صحة الشريط، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث في الوقت المناسب.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إيقاف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح بلاغ للمكتب أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0