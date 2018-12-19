“ONEE”يوقع اتفاقيات تمويل مع بنك ألماني

ع محياوي – هبة بريس

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني مؤسسة القرض لإعادة البناء”،أول أمس الاثنين، اتفاقيات لتمويل برامج التزود بالماء الصالح للشرب بغلاف إجمالي بقيمة 69,5 مليون أورو.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه التمويلات تهم مشروع تزويد سيدي إفني والمنطقة الساحلية التابعة لها بالماء الصالح للشرب عبر تحلية ماء البحر، وثلاثاء الخصاص والمنطقة القروية المجاورة لها انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين.

وسيمكن هذا المشروع، الذي تم تمويله في حدود 30 مليون أورو، من مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية للمدن والمناطق المعنية، مع ضمان تدبير مندمج للموارد المائية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر التي فرضها تقلص الموارد التقليدية.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب ذات البلاغ، باتفاقية تهم برنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي بقيمة 27 مليون أورو، والذي يهم إنجاز توسعة لخمسة أنظمة للتزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة من خلال تدابير للرفع من الإنتاج، ونقل الماء الصالح للشرب لتغطية الحاجيا المستقبلية للمناطق غير المزودة (قلعة السراغنة وسلا وسيدي بطاش وبركان وتاونات).

ووقع الطرفان أيضا اتفاقية تهم برنامج تزويد المناطق الشبه حضرية التابعة لمراكز المكتب بالماء الصالح للشرب بتمويل بقيمة 12,5 مليون أورو، وهو برنامج يستهدف حوالي 460 حيا يتوقع ربطها بشبكات الماء الصالح للشرب.

وبهذه التمويلات، تصل مساهمة التعاون الألماني في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل إلى حوالي 9 مليارات درهم.

وحضر حفل توقيع الاتفاقيات المدير العالم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، ومدير مكتب مؤسسة القرض لإعادةالبناء الألمانية بالمغرب، فاشينا ماركوس، ورئيس قطاع الماء لشمال إفريقيا جورج دوكس.

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