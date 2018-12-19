مراكز صحية بالجديدة تنتزع مراتب متقدمة وطنيا وجهويا في مباراة الجودة

أحمد مصباح – الجديدة

نظمت وزارة الصحة العمومية، أمس التلاتاء 18 دجنبر 2018، بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط، حفل الإعلان عن نتائج مباراة الجودة في دورتها السابعة.

هذا الحفل الذي ترأسه وزير الصحة العمومية، أناس الدكالي، والعام للوزارة، البروفيسور هشام نجمي، حضره المدعوين و مسؤولي الوزارة الصحة على الصعيدين المركزي والجهوي.

وقد حازت جهة الدار البيضاء-سطات على 5 جوائز. واحتل المركز الصحي “درب العضم” على المركز الأول وطنيا، فيما حصلت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، ممثلة في المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “سيدي إسماعيل”، على المرتبة الثالثة وطنيا، لما بذله من مجهودات للرقي بجودة الخدمات الصحية والطبية. واحتلت المراكز الصحية المشاركة، المرتبة الثالثة والخامسة والسادسة جهويا، حصل عليها على التوالي المركز الصحي “مولاي عبدالله”، و”سيدي إسماعيل”، و”درب الكباص” بعاصمة دكالة.

إلى ذلك، تتقدم تعرب مندوبية الصحة بالجديدة، التي تعرب عن سعادتها لهذا التتويج الوطني والجهوي، بأحر التشكرات والتهاني إلى جميع العاملين بالمراكز الصحية المشاركة: “مولاي عبد الله”، و”سيدى إسماعيل”، و”درب الكباص”، والبير الجديد” و”أولاد غانم”.

وكذا، الشكر موصول إلى مندوب وزارة الصحة بإقليم الجديدة، والمسؤولة عن الجودة بالإقليم، وفريق مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالإقليم، وكل من ساهموا من قريب أو بعيد في تحسين الجودة، والرقي بالخدمات الصحية والطبية بإقليم الجديدة.