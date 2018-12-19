النيابـة العامـة : “التطرف” وراء قتل سائحتين بمراكش

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هبة بريس ـ الرباط
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل سائحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، والذي ينتمي لجماعة متطرفة.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه تم أيضا التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم.
وأضاف البلاغ أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين.
وخلص المصدر ذاته الى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث في الوقت المناسب.
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الخميسات
في 22:28
هؤلائي المجرمين شوه المغرب من ناحية الامنية والسياحية.حكم الاعدام ولا شيء غير الاعدام بنسبة لكل وحد افكر امس امن دولة. ناس الاجانب امانة عندنا. ملاحطة بنسبة دور السلطة المحلية و الاستعلامات العامة و DST و درك اينا كانو قبل الجريمة فين هية المراقبة تلك الاماكن التي تحتوي على الاجانب من اجل الحماية المقربة.
اسفي الغالية
في 22:29
صافي دابا ولاو من مراكش ما بقاوش من اسفي لماذا تنشرون اخبارا مغلوطة ؟الارهاب لا جنسية له ويجب تكثيف الجهود للوصول الى الجناة تحياتي لاخوتنا في امليل الدراوش الطيبين