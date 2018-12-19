انتشار فيديو يشتبه في كونه يوثق جريمة قتل السائحتين ومطالب باعدام الجناة

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هبة بريس ـ الرباط
يعم استياء وغضب كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شريط فيديو، “يشتبه” في كونه يوثق للجريمة البشعة التي تم ارتكابها في حق سائحتين أوروبيتين، إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمارك.
ويوثق ” الفيديو ” عملية القتل مما جعل رواد مواقع التواصل يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الجريمة،
و يظهر ” الفيديو ” إحداهن وهي تصرخ، قبل أن يتم قطع رأسها، من طرف أحد الجناة، في حين يقوم آخر بتوثيق الجريمة بهاتفه النقال.
واذا ما تأكد ان ” الفيديو ” اصلي ويتعلق بعملية القتل نفسها التي طالت السائحتين ، فالعملية تبقى ذو طابع ارهابي وهو الغير المتأكد الى حد الان .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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عصام
في 20:45
مطالبين بإعدام هده الوحوش الإرهابية
Mohamed afe
في 21:01
لو عليا انا تطبيق شرع الله عليهم الإعدام هو الحكم عليهم
عبد العزيز
في 21:43
كل من قتل نفسا ظلما و عدوانا يجب صلبه في مكان عام ثم بعد موته ترمى جثته للاسود او الحيتان حتى يكون عبرة لكل من يعتبر.
مواطن غيور
في 21:52
الاعدام. وفي ساحة جامع الفنا بمراكش
خجول
في 22:51
مذا يجري في بلدنا؟
هل يامرنا ديننا بقتل الضيوف الابرياء؟
باختصار: العلم نور والجهل عار.
زوزو يصطاد السمك
في 23:19
يجب اعدامهم أمام الملأ وتشويه جثثهم ولو أن الإعدام سيرحمهم نطالب بتعذيبهم احياء بطريقة مستمرة ولمدة غير محددة الوحوش المفترسة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ما ذنب هاتين السيدتين الم تجر في عروقهم ولو مثقال درة من الرحمة في الوقت الذي كانتا تصرخان وتستنجدان لا حول ولا قوة إلا بالله.
مواطن
في 23:25
بماذا سيعلق الجامعي و المطالبين معه بإلغاء عقوبة الإعدام والشعب كله يطالب بإعدام هؤلاء المجرمين