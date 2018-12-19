انتشار فيديو يشتبه في كونه يوثق جريمة قتل السائحتين ومطالب باعدام الجناة

هبة بريس ـ الرباط

يعم استياء وغضب كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شريط فيديو، “يشتبه” في كونه يوثق للجريمة البشعة التي تم ارتكابها في حق سائحتين أوروبيتين، إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمارك.

ويوثق ” الفيديو ” عملية القتل مما جعل رواد مواقع التواصل يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الجريمة،

و يظهر ” الفيديو ” إحداهن وهي تصرخ، قبل أن يتم قطع رأسها، من طرف أحد الجناة، في حين يقوم آخر بتوثيق الجريمة بهاتفه النقال.

واذا ما تأكد ان ” الفيديو ” اصلي ويتعلق بعملية القتل نفسها التي طالت السائحتين ، فالعملية تبقى ذو طابع ارهابي وهو الغير المتأكد الى حد الان .

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