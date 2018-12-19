بركان .. جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض بحي بوهديلة

هبة بريس ـ وجدة

اهتزت مدينة بركان بعد زوال اليوم الأربعاء 19 دجنبر الجاري على عملية قتل بالسكين بحي بوهديلة بمدينة بركان .

وحسب مصادر لهبة بريس، فأحد الأشخاص المنحدرين من مدينة خنيفرة، أقدم على طعن صديقه داخل غرفته بأحد المنازل الكائنة بحي بوهديلة ببركان بعدما وجه له طعنات قاتلة على مستوى الظهر، بينما كان الضحية نائم في غرفته و المنحدر بدوره من مدينة خنيفرة .

و ذكرت المصادر ذاتها ،أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد نقله الى مستشفى الدراق الاقليمي /

و ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على الجاني بعد فراره بمحيط المستشفى، حيث كانت بادية جروح على مستوى يده ،و وضع رهن الحراسة النظرية في إنتظار التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادثة وتقديمه للعدالة.

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