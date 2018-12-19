بالفيديو: تجار درب عمر يثورون في وجه سلطات العمالة بعد تخريب سلعهم

هبة بريس – الدار البيضاء

واقع مؤلم يعيشه الباعة الصغار بمنطقة درب عمر التجارية بقلب الدار البيضاء خاصة بعد أن عمدت السلطات للقيام بحملة مفاجئة كبدتهم خسائر مادية جسيمة.

التجار الصغار بدرب عمر أو ما يعرف لدى العامة ب”صحاب الفراشة” تفاجؤوا قبل أيام بحملة ليلية مفاجئة في منتصف الليل قامت بها سلطات العمالة لتحرير الملك العام و استهدفت سلعهم و بضاعتهم و ممتلكاتهم التي تقدر بملايين السنتيمات.

و يلوم الباعة السلطات كونها قامت بتخريب كمية كبيرة من السلع بسبب تلك الحملة مما كبد أصحابها خسائر فادحة و هو الأمر الذي دفع “صحاب الفراشات” للاحتجاج.

هبة بريس زارت المنطقة و وقفت على حجم المعاناة التي تتكبدها فئة من أبناء هذا الوطن، منهم من يتوفر على شواهد تعليمية و جامعية عليا، اختاروا التجارة على الانحراف لضمان قوت العيش ، غير أنهم و مع كامل الأسف يجابهون في عديد الأحيان بمعاملة غير لائقة رغم أن بعضهم يساهم في تشويه سمعة الباعة الجائلين بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة.

و تزامنت زيارة هبة بريس لمنطقة درب عمر مع تحذير تلقاه بعض الباعة بكون السلطات ستصادر سلعهم و ممتلكاتهم في غضون الساعات القادمة إن لم يقوموا بإخلاء المكان و هو ما دفعهم للتهديد بالتصعيد و الاعتصام ، إليكم الفيديو :

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