امن فاس يوقف تاجر مخدرات بحوزته اصناف متعددة من المخدرات

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم أمس الثلاثاء 18 دجنبر الجاري، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 917 قرص مهلوس من بينها 875 قرص من مخدر الإكستازي و42 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على ثمانية كبسولات من مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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