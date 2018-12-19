عبدالحميد عدو : طائرة بوينغ 9-787 ستوفر رحلات مباشرة نحو وجهات جديدة

هبة بريس ـ الرباط

قال الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو، اليوم الأربعاء، إن طائرة بوينغ 9-787 التي اقتنتها مؤخرا الشركة الوطنية ستمكن من بلوغ مختلف بقاع العالم.

وأكد السيد عدو في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء جلالة الملك انطلاقة الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، أنه بفضل طائرة بوينغ 9-787، الأولى من بين الطائرات الأربع، من نفس الطراز التي طلبتها الخطوط الملكية المغربية، “سنكون قادرين على ربط مختلف مناطق العالم، لاسيما بكين وجنوب افريقيا وأمريكا الجنوبية، بكيفية أكثر أمانا ونجاعة”.

وأبرز أن اقتناء هذه الطائرة الجديدة يندرج في إطار استراتيجية الخطوط الملكية المغربية الرامية إلى تحديث وتجديد أسطولها الجوي، وتوفير خدمة ذات جودة للمسافرين.

وستمكن هذه الطائرة التي يتجاوز طولها طول نظيرتها بوينغ 8-787، من نقل 302 مسافر (أي أكثر من بوينغ 8-787 ب28 مقعدا) على مسافة تصل إلى 14 ألف و140 كلم بنظام نموذجي من مستويين.

وستمكن الطائرة الجديدة، بفضل فعاليتها وتطورها، الخطوط الملكية المغربية، التي تعد من ضمن أهم شركات الطيران بالقارة الافريقية، من توفير رحلات مباشرة نحو وجهات جديدة، معززة بذلك شبكتها التي تضم أكثر من 90 وجهة.

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