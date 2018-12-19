سلطات سيدي رحال الشاطئ تحاصر أصحاب المطاعم و تشدد الخناق بالمرسى

نُشر بتاريخ :  2018-12-19 - 18:44
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هبة بريس – الدار البيضاء 

غير بعيد عن الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة سيدي رحال الشاطئية التابعة اداريا لإقليم برشيد، أقدمت السلطات على محاصرة باعة السمك و أصحاب محلات “الشواء” و المأكولات البحرية و منعهم من مواصلة استغلال ما يعرف ب”المرسى”.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد شددت سلطات سيدي رحال الخناق على باعة السمك و المحلات و المطاعم بالمرسى قصد إجبارهم على إخلاء المكان و هجره بحجة أن البقعة الأرضية المعنية ستخصص لمشروع جديد. 
و نصبت ذات الجهة لافتة بمدخل المرسى مدون عليها تفاصيل مشروع جديد يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تؤكد من خلالها أنها ستعمد طيلة عشر أشهر على تحويل المكان لسوق نموذجي خاص بالسمك. 
الباعة و في حديثهم لهبة بريس أكدوا أن السلطات و بتنسيق مع إحدى الجمعيات و في خطوة انفرادية و أحادية الجانب قامت بتشديد الخناق على مستغلي المرسى منذ عقود دون أن تعمد التشاور معهم حول حيثيات المشروع الجديد و تفاصيله و كيفية الاستفادة و الضمانات و البدائل التي ستوفر لهم لتجنبهم شبح البطالة خلال مدة إنجاز المشروع. 
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