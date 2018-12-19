سلطات سيدي رحال الشاطئ تحاصر أصحاب المطاعم و تشدد الخناق بالمرسى

هبة بريس – الدار البيضاء

غير بعيد عن الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة سيدي رحال الشاطئية التابعة اداريا لإقليم برشيد، أقدمت السلطات على محاصرة باعة السمك و أصحاب محلات “الشواء” و المأكولات البحرية و منعهم من مواصلة استغلال ما يعرف ب”المرسى”.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد شددت سلطات سيدي رحال الخناق على باعة السمك و المحلات و المطاعم بالمرسى قصد إجبارهم على إخلاء المكان و هجره بحجة أن البقعة الأرضية المعنية ستخصص لمشروع جديد.

و نصبت ذات الجهة لافتة بمدخل المرسى مدون عليها تفاصيل مشروع جديد يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تؤكد من خلالها أنها ستعمد طيلة عشر أشهر على تحويل المكان لسوق نموذجي خاص بالسمك.

الباعة و في حديثهم لهبة بريس أكدوا أن السلطات و بتنسيق مع إحدى الجمعيات و في خطوة انفرادية و أحادية الجانب قامت بتشديد الخناق على مستغلي المرسى منذ عقود دون أن تعمد التشاور معهم حول حيثيات المشروع الجديد و تفاصيله و كيفية الاستفادة و الضمانات و البدائل التي ستوفر لهم لتجنبهم شبح البطالة خلال مدة إنجاز المشروع.