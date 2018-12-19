حجز طن من البرتقال الفاسد بمدينة امنتانوت

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت السلطة المحلية بباشوية امنتانوت من حجز طن من البرتقال “الليمون” فاسد، كانت معدة للبيع على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة امنتانوت، قبل قليل من زوال اليوم الأربعاء 19 دجنبر.

و كانت السلطة المحلية مرفوقة بعناصر تابعة لمفوضية الأمن بالمدينة والشرطة الإدارية وأفراد الوقاية المدنية، في غياب المجلس الجماعي، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة بالمطرح الجماعي بإيمنتانوت، فيما صاحب الفاكهة الفاسدة التي تكونت بداخلها الديدان لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة.

هذا وقد فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.