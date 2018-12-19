تعميم نزع الطابع المادي عن مساطر التعشير ابتداء من فاتح يناير المقبل

هبة بريس

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الثلاثاء 18 دجنبر بالرباط، عن تعميم نزع الطابع المادي عن مساطر التعشير الجمركي ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وتندرج عملية نزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية، والتي تم الإعلان عنها خلال لقاء نظمته المديرية الجهوية للجمارك والضارئب غير المباشرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط سلا القنيطرة،في إطار تسهيل المساطر وتبسيط الاجراءات الجمركية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمعشرين والشركاء المؤسساتيين.

كما تأتي في سياق دينامية التحديث التي انخرطت فيها إدارة الجمارك بغية ضمان تسريع التدفقات التجارية الخارجية والرفع من مستوى الشفافية والتنافسية للمقاولة على المستوى الدولي.

وبهذه المناسبة، اكد مدير الجمارك بميناء الدار البيضاء ورئيس مشروع نزع الطابع المادي عن مساطر التعشير الجمركي ، أحمد جايد أن هذه العملية تأتي لتبسيط اكثر للاجراءات الجمركية واعفاء المقاولات من التنقل غير الضروري، مشيرا إلى أن تسهيل المساطر وتبسيط الاجراءات الجمركية يشكلان على الدوام إحدى أولويات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وابر السيد جايد ان تفعيل هذا الاجراء يندرج في إطار مسلسل مواكبة الفاعلين، مسجلا أن الانتقال إلى العمل الرقمي بشكل كلي يعني أيضا استخلاص جميع المستحقات لا سيما الواجبات والرسوم الجمركية، خارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بغية إلغاء دفع هذه المستحقات نقدا أو حتى بواسطة شيك.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للجمارك لجهة الرباط سلا القنيطرة السيد عبد الحكيم زحاف ان هذا الاجراء الجديد ينضاف إلى إجراءات التبسيط التي تم اعتمادها على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى انه يمكن الاطلاع على الوثائق المطلوبة سيتم في قواعد المعطيات الداخلية.

وأضاف ان عملية نزع الطابع المادي ستمكن من الاستغناء عن الايداع المادي للوثائق المطلوبة وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

وتميز هذا اللقاء، الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور العديد من أرباب المقاولات والتجار ومسؤولين في إدارة الجمارك.

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