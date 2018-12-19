عاجل..درك سطات يعتقل مصور الفيديو ويضعه تحت الحراسة النظرية

هبة بريس- سطات

علمت هبة بريس من مصادرها أن عناصر الدرك الملكي بسطات اوقفت شخصا يشتبه به في توثيق فيديو لدركي تابع لكوكبة الدراجات النارية بسرية سطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة للتحقيق معه حول ما نسب اليه من تصوير وبث فيديو بدون ترخيص لموظفين عموميين اثناء مزاولتهم لمهامهم.

هذا وكان وكیل الملك لدى ابتدائية المدينة دخل على الخط في وقت سابق لاعطاء تعليماته الصارمة للجهات المختصة للتحقيق في موضوع التشھیر والعنف من طرف سائق سیارة ینحدر من قلعة السراغنة.

التعليمات أعطيت للمركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسریة سطات في هذا الشأن لمباشرة مجريات البحث والتحقيق في النازلة والاستماع إلى جمیع الأطراف، وقد باشرت عناصر الدرك أبحاثھا بالاستماع إلى الدركي الذي تم التشھیر به في انتظار مثول سائق السیارة والبحث معه على خلفیة التشھیر بجھاز الدرك.

ويذكر ان خيوط هذه الواقعة نسجت منذ ان تداول فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبين مواطن وهو يتعقب دركي بالطریق الجھویة رقم 308 الرابطة بین البروج و سطات على المستوى النفوذ الترابي كیسر بعد أن أدى المخالف بموجبھا مبلغ 150 درھما كغرامة ناتجة عن مخالفة للسير، وحسب مضمون الشريط فإن الدركي تعامل بطریقة ذكیة وبحكمة وبدون ردود فعل تجاه صاحب الفیدیو.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 7 1