نائب برلماني يثير مشاكل ومعانات سكان جنان الورد بفاس

ع.الكريم محياوي- هبة بريس

تجاوبا مع هموم المواطنين والمواطنات بمدينة فاس وتحسين جودة حياتهم العامة اليومية ، ومساهمة منه في إيصال صوتهم وهمومهم وانشغالاتهم اليومية إلى الجهات الحكومية المسؤولة، في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، أثار النائب البرلماني رشيد الفايق من فريق التجمع الدستوري عن دائرة فاس الجنوبية، معانات ساكنة فاس وذلك من خلال سؤال كتابي وضعه لدى وزير الداخلية في شأن تمكين ساكنة حي جنان البيض التابع لمقاطعة جنان الورد من التزويد بالماء وربطها بالكهرباء إذ أن تجاهل مطالبهم تترتب عنه مشاكل جمة وإكراهات عويصة خصوصا في ظل التزياد السكاني والعمراني لهذا الحي الشعي من أحياء العاصمة العلمية.

النائب رشيد الفايق طالب وزيري الداخلية بتزويد حي البيض بمنطقة جنان الورد بالماء والكهرباء ووضع حد لمعاناتهم الناتجة عن هذا المشكل الذي خرجت فيه ساكنة الحي في انتفاظة شعبية قوية في وجه حزب العدالة والتنمية مؤخرا ..

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