وفاة رضيع وتدهور حالة 5 آخرين بمستشفى بالرباط.. النيابة العامة تحقق

هبة بريس

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة أطفال آخرين حديثي الولادة بمستشفى الليمون بالرباط، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، أن وزير الصحة قد أعطى تعليماته للجنة مركزية متعددة التخصصات بوزارة الصحة لفتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات هذا الحادث.

وأضاف ذات البلاغ، أن الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، والذين تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أنه ورغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية، وبكل أسف، فارق الحياة رضيع واحد.

وذكر البلاغ أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا قد فتحت أيضا تحقيقا حول الموضوع، وقامت بتعيين لجنة أوكلت إليها مهمة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، وعلى الأسباب التي كانت وراء وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة رضع آخرين، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، مشيرا إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وتحرياتها حول هذه القضية.

وتجنبا لتضارب الاختصاصات، وتفاديا لخرق المساطر القانونية،يقول البلاغ: ” فإن وزارة الصحة تعلن على أنها على كامل الاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتدابير في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي الجاري حول الموضوع.”

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