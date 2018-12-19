الكشف عن موعد اجراء مباراة الديربي

هبة سبور

حددت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 6 يناير المقبل موعدا لإجراء ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء.

وتدخل هذه المواجهة ضمن مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، لكن الجامعة لم تحدد مكان المباراة، إذ أن المركب الرياضي محمد الخامس سيتم إغلاقه لمدة ثمانية أشهر من أجل الإصلاح، وبالتالي سيلعب هذا الديربي خارج البيضاء.

وقبل هذا اللقاء سيكون على الرجاء ملاقاة نهضة بركان برسم مؤجل الدورة السادسة يوم 30 دجنبر دون تحديد مكانها، ثم مولودية وجدة في 2 يناير في مؤجل الدورة الثالثة عشرة بالملعب البلدي بوجدة، أما الوداد فسينازل نهضة بركان في 2 يناير في غياب توقيت ومكان المباراة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0