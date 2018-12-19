تجديد بطاقة التعريف الوطنية يجر سيدة للقضاء بمدينة شيشاوة

ضاهر محمد – مراكش

أوقفت عناصر الأمن الوطني متزوجة مبحوث عنها بموجب مذكرة بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة كافية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 18 دجنبر، لحظة محاولتها تجديد بطاقة التعريف الوطنية بمصلحة التوثيق والبطائق الوطنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، قصد إنجاز ملف الإستفادة من “راميد”.

حيث تم إخضاع هوية المتزوجة للتنقيط الآلي ليكشف أنها موضوع مذكرة بحث لدى شرطة تمارة من أجل إصدار شيك قيمته 12 ألف درهم دون توفر حسابها البنكي على هذا الرصيد، حيث وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، تم وضع رضيعها الذي كان برفقتها لدى والدها وإعتقالها إلى حين تسليمها لشرطة تمارة التي ستنتقل إلى مدينة شيشاوة.

وبحسب مصادر عليمة لشيشاوة اليوم، فالموقوفة المنحدرة من دوار اولاد بنعواج بجماعة سيدي المختار، سبق وأن قام زوجها بفتح حساب بنكي لها من أجل استغلاله لمعاملاته التجارية، وبعد طلاقها منه قام بدفع شيك قيمته 12 ألف درهم للوكالة البنكية، وبعدما تبين أن الحساب البنكي لا يتوفر على قيمة الشيك رفع دعوة قضائية ضدها، انتهت بإصدار برقية بحث وطنية في حقها.

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