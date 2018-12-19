النائب سعيد بعزيز يسائل وزير الصحة عن اسباب تأخر احداث مستشفى اقليمي بجرسيف

هبة بريس ـ الرباط

تفاعلا مع متطلبات ساكنة إقليم جرسيف و إلحاحها في بناء مستشفى اقليمي بمواصفات عصرية و نتيجة التأخير الحاصل في الشروع في إخراج هذا المشروع الكبير الى حيز الوجود وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير الصحة يسائله فيه عن مآل تنفيذ بناء مشروع المستشفى الإقليمي الجديد بجرسيف.

البرلماني اعلاه ذكر انس الدكالي ” ان جميع الاقليم تتوفر على اكثر من مستشفى منها من هوم اقل سكانا من اق’ليم جرسيف معتبرا ان هذا الامر اكبر دليل على ” غياب العدالة المجالية والاجتماعية في توجه ومخططات الوزارة وسيادة منهج الاقصاء المتعمد اتجاه هذا الاقليم البالغ عدد سكانه 216.717 نسمة “.

واقر البرلماني المذكور ان ” الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة في سياق اعداد المخطط الجهوي لعرض العلاجات قد خلصت الى ضرورة بناء مؤسسة استشفائية بجرسيف تستجيب للمعايير التقنية والوظيفية “.

وعاود بعزيز تذكير الوزير بالمعاناة التي يتكبذها المواطن الجرسيفي بعد احالته على مستشفيات اخرى متسائلا عن الاسباب الحقيقية وراء تاخر مشروع احداث مستشفى اقليمي بجرسيف .

وطالب البرلماني انس الدكالي بتحديد الجدولة الزمنية المحددة لاخراج هذا المشروع الهام الى حيز الوجود ؟ مستفسرا عن الاجراءات العملية التي ستتخدها الوزارة للقيام بالمطلوب وكذا الاجال الزمنية الكافية لذلك

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