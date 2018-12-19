الصين تعتقل كنديّا ثالثا بعد أزمة هواوي

نُشر بتاريخ :  2018-12-19 - 11:35
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت السلطات الصينية مواطنا كنديا، ليرتفع عدد الكنديين الذين تم احتجازهم حتى الآن في بكين إلى ثلاثة أشخاص، وفقا لصحيفة ناشيونال بوست الكندية، الأربعاء.

ونقلت صحيفة عن وزارة الخارجية قولها إن الصين احتجزت كنديا ثالثا.

وخلال إفادة صحفية في بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ إنها لا تعلم شيئا عن هذا التقرير.

وتحتجز الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات منغوان تشو في الأول من ديسمبر.

ولم تذكر الصحيفة هوية الشخص الثالث المحتجز كما لم ترد السفارة الكندية في بكين على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق على تقرير الصحيفة

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