اعتقال عصابة حاولت النصب على مجوهراتي ب 60 مليون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت النيابة العامة لدى إبتدائية إنزكان، ثلاث أشخاص ضمن عصابة إجرامية، سجن أيت ملول، في انتظار محاكمتها بتهمة تكوين عصابة اجرامية والنصب والاحتيال.

وكان الضحية هو ” تاجر مجوهرات” بحي الصحراء بطانطان، قد وضع شكاية لدى وكيل الملك بإنزكان، يتهم فيها ثلاث أشخاص بمحاولة النصب والاحتيال عليه، بعد ان اتفقوا معه بالبيع له كميات من الذهب مقابل مبلغ مالي يقدر ب 60 مليون سنتيم، وهو ما جعل مصالح الدرك بالمركز الترابي ببيوكرى تحت تعليمات النيابة العامة بنصب ” كمين” للعصابة بمنطقة إمي مقورن اقليم اشتوكة، حيت كان موعد لقاء” المجوهراتي” بأفراد العصابة ، الذي جرى توقيفهم وهم يحملون كيسا بلاستيكيا به مجوهرات تأكد بعد إجراء اختبارات عليها، أنها مجرد ” نحاس” مغطى بطلاء أصفر يشبه لون ” الذهب” .

وأضافت مصادرنا، أن تاجر الذهب كان قد تلقى اتصالا من أحد الموقوفين، يخبره ان صديقا له قد وجد كنز به قطع ذهبية، وأنه ينوي اطلاعه عليها، وبعد لقاء أحدهما قدم للضحية قطعة ” لويز” حقيقية في خطة للاطاحة به، لكن تاجر الذهب فطن أنه أمام عصابة اجرامية، فوافق على شراء الكمية، وحدد موعد مع الجناة، وبعدها تمت محاصرتهم بمكان التسليم حينها ووجدت بحوزتهم مبالغ مالية وهواتف نقالة، وبعد تنقيطهم لدى مصالح الدرك تأكد ان جلهم قضو عقوبات حبسية بتهم مختلفة ضمنها ” النصب والاحتيال”.

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