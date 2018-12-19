كوسوفو: نشعر بالخيانة وخيبة الأمل من أوروبا

هبة بريس - وكالات

اتهم راموش هاراديناج، رئيس وزراء أقليم “كوسوفو”، الاتحاد الأوروبي بخيانة سكانه.

وانتقد هاراديناج، في تصريح أدلى به أمس في بروكسل أثناء اجتماع مع مسؤولين أوروبيين كبار، تباطؤ الاتحاد في إلغاء تأشيرات السفر لسكان كوسوفو، مشددا على أنهم يشعرون بالخيانة، وتبديد الأوهام إزاء الاتحاد الذي يأمل الإقليم في الانضمام إليه مستقبلا.

وأشار هاراديناج إلى أن كوسوفو طبّقت عشرات الشروط المطروحة من قبل الأوروبيين، لكنها لم تر من قبل بروكسل في المقابل إلا ردود أفعال غير كافية ومخيبة للآمال.

ودعا هاراديناج الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية إلغاء التأشيرات، قائلا:” الوقت ليس حليفا لنا، وعلينا أن نرى تقدما محسوسا”.

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