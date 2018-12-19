“إنوي”‮‬‭ ‬ينظم‭ ‬الحدث‭ ‬الإفريقي‭ ‬الأكبر‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

هبة بريس
احتضنت الدار البيضاء يوم الأحد 16 دجنبر المهرجان الإفريقي للألعاب الإلكترونية لإنوي، وهو بلا شك، أحد أهم المواعيد المخصصة للألعاب الإلكترونية والترفيه بإفريقيا.
برنامج غني ومتنوع اقترحه المهرجان الإفريقي للألعاب الإلكترونية تضمن عرض للعبة Fornite، مسابقات في التنكر )cosplay(، عرض لـLed Robots، حفلة موسيقية ،إلخ. تابع مختلف هذه الفقرات جمهور عريض قدر بأكثر من 100.000 شخص.
هذا الحدث الشعبي والعائلي بامتياز مكن الزائرين من عيش تجارب فريدة واستثنائية والتقرب أكثر من عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية في جو احتفالي مرح.
كما هيأ إنوي منصة خاصة احتضنت عددا من العروض الموسيقية والترفيهية أمتعت الحاضرين والمشاركين. من بين هذه العروض : مسابقات للبريك دانس، موسيقى حية، كرة قدم وألعاب استعراضية، إلخ.
» إن المهرجان الإفريقي للألعاب الإلكترونية تظاهرة مهمة تؤكد، مرة أخرى، التزام إنوي بالعمل على تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب، وعلى بروز نظام اقتصادي حقيقي ودينامي حول هذه الصناعة « يقول إبراهيم أمضوي، المسؤول عن المحتويات لدى إنوي
اللحظة القوية لهذا المهرجان تمثلت في تنظيم ESWC Africa من طرف إنوي. هذه المسابقة، التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية 2018، ثمرة للشراكة التي أبرمها إنوي مع المعاهدة الدولية للرياضة الإلكترونية ) ESWC(، التي تعد رائدا لمسابقات الألعاب الإلكترونية في العالم. بعد أسابيع من الإقصائيات في سبعة بلدان )الجزائر، الكوت ديفوار، مصر، السينغال، نيجيريا، تونس، المغرب(، تأهلت أربعة فرق إلى المراحل النهائية، ويتعلق الأمر بفريقين تونسيين، وفريق جزائري وآخر مغربي.
و تقابلت هذه الفرق الأربعة في ثلاث مباريات) مباراتان لنصف النهاية ومباراة نهائية (في لعبة COUNTER STRIKE، وهي من بين الألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم.
في نهاية المسابقة، كان الفوز حليف الفريق التونسي » LIMITLESS.GG « بعد استنفاذ الوقت الأصلي والمرور إلى أشواط إضافية في مواجهة الفريق المغربي « ATLAS LIONS » والذي أبان عن ندية عالية ورفع عاليا الألوان الوطنية.
و تم بث مسابقة ESWC المنظمة من طرف إنوي مباشرة على عدة منصات مرجعية مثل Twitch، اليوتيوب والفايسبوك، وكذلك على موقع eleague.inwi.ma.
من جهته أوضح جوليان بروشي، مدير الـESWC » إن هذه الدورة الأولى من المسابقة تندرج تماما في إطار استراتيجية توسع الـESWC على الصعيد الدولي. وما ننشده قبل كل شيء هو مساعدة قطاع الألعاب الإلكترونية بإفريقيا على التطور وتوفير الظروف لبروز أبطال حقيقيين. وكان من المهم بالنسبة إلينا الارتباط بفاعل قوي، مبتكر وملتزم لأن الهدف هو استمرار هذه التظاهرة . «