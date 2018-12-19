“إنوي”‮‬‭ ‬ينظم‭ ‬الحدث‭ ‬الإفريقي‭ ‬الأكبر‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

هبة بريس

احتضنت‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬16‭ ‬دجنبر‭ ‬المهرجان‭ ‬الإفريقي‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لإنوي،‭ ‬وهو‭ ‬بلا‭ ‬شك،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المواعيد‭ ‬المخصصة‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والترفيه‭ ‬بإفريقيا‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

برنامج‭ ‬غني‭ ‬ومتنوع‭ ‬اقترحه‭ ‬المهرجان‭ ‬الإفريقي‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية تضمن‭ ‬عرض‭ ‬للعبة‭ ‬Fornite،‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬التنكر‭ )‬cosplay‭(‬،‭ ‬عرض‭ ‬لـLed Robots،‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬،إلخ‭. ‬تابع‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الفقرات‭ ‬جمهور‭ ‬عريض‭ ‬قدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ 100.000 ‬شخص‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الشعبي‭ ‬والعائلي‭ ‬بامتياز‭ ‬مكن‭ ‬الزائرين‭ ‬من‭ ‬عيش‭ ‬تجارب‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬والتقرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬والألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬احتفالي‭ ‬مرح‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما‭ ‬هيأ‭ ‬إنوي‭ ‬منصة‭ ‬خاصة‭ ‬احتضنت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الموسيقية‭ ‬والترفيهية‭ ‬أمتعت‭ ‬الحاضرين‭ ‬والمشاركين‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ : ‬مسابقات‭ ‬للبريك‭ ‬دانس،‭ ‬موسيقى‭ ‬حية،‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬وألعاب‭ ‬استعراضية،‭ ‬إلخ‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

» إن‭ ‬المهرجان‭ ‬الإفريقي‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تظاهرة‭ ‬مهمة‭ ‬تؤكد، ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى، ‭ ‬التزام‭ ‬إنوي‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالمغرب، ‭ ‬وعلى‭ ‬بروز‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادي‭ ‬حقيقي‭ ‬ودينامي‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة « ‭ ‬يقول‭ ‬إبراهيم‭ ‬أمضوي،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المحتويات‭ ‬لدى‭ ‬إنوي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اللحظة‭ ‬القوية‭ ‬لهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ESWC Africa‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬إنوي‭. ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬باريس‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2018،‭ ‬ثمرة‭ ‬للشراكة‭ ‬التي‭ ‬أبرمها‭ ‬إنوي‭ ‬مع‭ ‬المعاهدة‭ ‬الدولية‭ ‬للرياضة‭ ‬الإلكترونية‭ ) ‬ESWC‭(‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬رائدا‭ ‬لمسابقات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الإقصائيات‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬بلدان‭ )‬الجزائر،‭ ‬الكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬مصر،‭ ‬السينغال،‭ ‬نيجيريا،‭ ‬تونس،‭ ‬المغرب‭(‬،‭ ‬تأهلت‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بفريقين‭ ‬تونسيين،‭ ‬وفريق‭ ‬جزائري‭ ‬وآخر‭ ‬مغربي‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

و تقابلت‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭) ‬مباراتان‭ ‬لنصف‭ ‬النهاية‭ ‬ومباراة‭ ‬نهائية‭ (‬في‭ ‬لعبة COUNTER STRIKE،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة،‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬حليف‭ ‬الفريق‭ ‬التونسي‭ » ‬LIMITLESS.GG‭ « ‬بعد‭ ‬استنفاذ‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬والمرور‭ ‬إلى‭ ‬أشواط‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬ « ATLAS LIONS »‭ ‬والذي‭ ‬أبان‭ ‬عن‭ ‬ندية‭ ‬عالية‭ ‬ورفع‭ ‬عاليا‭ ‬الألوان‭ ‬الوطنية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

و تم‭ ‬بث‭ ‬مسابقة‭ ‬ESWC‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬إنوي‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬منصات‭ ‬مرجعية‭ ‬مثل‭ ‬Twitch،‭ ‬اليوتيوب‭ ‬والفايسبوك،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬eleague.inwi.ma‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أوضح‭ ‬جوليان‭ ‬بروشي،‭ ‬مدير‭ ‬الـESWC‭ » ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬تندرج‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬توسع‭ ‬الـESWC‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭. ‬وما‭ ‬ننشده‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬مساعدة‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بإفريقيا‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬وتوفير‭ ‬الظروف‭ ‬لبروز‭ ‬أبطال‭ ‬حقيقيين‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬الارتباط‭ ‬بفاعل‭ ‬قوي،‭ ‬مبتكر‭ ‬وملتزم‭ ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة ‭.‬ « ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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