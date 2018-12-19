بالأرقام: أكثر من 50 صحافيا قتلوا في العام 2018

هبة بريس - وكالات

عبرت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” غير الحكومية، الأربعاء 19 دجنبر، عن قلقها من التهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون في العالم، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين قتلوا منهم خلال ممارستهم مهامهم.

وقالت المنظمة إن 53 صحافيا قتلوا بين الأول من يناير و14 دجنبر 2018، مقابل 47 خلال مجمل العام 2018. وبين هؤلاء استهدف 34 عمدا، بمن فيهم السعودي جمال خاشقجي، مقابل 18 في 2017.

في المقابل، وصل عدد الصحافيين الذين قتلوا في مناطق نزاعات إلى أدنى مستوى منذ 2011 وبلغ 13 في 2018، حسب المنظمة التي فسرت هذا الانخفاض بصعوبة الوصول إلى النزاعات في اليمن وسوريا.

والحصيلة التي أوردتها “لجنة حماية الصحافيين” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أقل من الأرقام التي نشرتها الثلاثاء في باريس منظمة “مراسلون بلا حدود” التي أحصت ثمانين صحافيا قتلوا في 2018، بطريقة مختلفة شملت الصحافيين غير المحترفين والمتعاونين مع وسائل الإعلام من غير الصحافيين.

فهما تؤكدان أن أفغانستان كانت البلد الذي سجل فيه سقوط أكبر للصحافيين هذه السنة. وقد شهدت خصوصا هجوما انتحاريا في 30 أبريل 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم تسعة صحافيين أحدهم ساه مراي مصور وكالة فرانس برس.

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