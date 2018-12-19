“البلاك فرايداي”.. “جوميا” يحقق هذه السنة أكبر عملية في تاريخه

هبة بريس

عملية “البلاك فرادياي 2018” التي نظمت من 2 إلى 30 نونبر، ليست فقط الحدث الترويجي الأكثر شعبية في المغرب، بل أيضًا أكبر صفقة مبيعات عبر الإنترنت أجراها موقع جوميا منذ إنشائه.

أوسع تشكيلة من المنتوجات طالتها التخفيضات بالمغرب

ولسبب وجيه: خلال الثلاثين يومًا من هذه المبادرة على النت، أصبح أول موقع للتجارة الإلكترونية في أفريقيا تطبيق التسوق الأول في بلاي ستور والموقع الثامن الأكثر زيارة في المغرب. وقد اقترحت المنصة أكثر من 200 ألف صفقة لأكثر من 5000 بائع مع تخفيضات تصل إلى 80%. وزار ما مجموعه 4.5 مليون زائر جوميا ، مما يجسد مكانته الرائدة في السوق في المملكة. إنه رقم قياسي!

تطبيق جوميا يحقق النجاح

تميز آخر يتمثل في اختيار تقديم بلاك فرايداي “موبايل فيرست”: أزيد من 60 % من المستخدمين قاموا بالشراء من خلال التطبيق، وهو ما يدل على الاهتمام الذي يوليه المغاربة لمنصة تعمل على دمقرطة التخفيضات عبر الإنترنت ، كما قام موقع جوميا بتحقيق النجاح مع “ميغا همزة”. وقد ساعدت هذه العروض الترويجية الاستثنائية ، مع 800 منتج في المتوسطة يتم عرضه كل يوم جمعة، 3500 شخص في الحصول على الصفقات التي كانوا ينتظرونها، مع تخفيضات تصل إلى 90%.

ربع المشتريات تمت خارج المدن الكبرى

شكلت “البلاك فرايداي” 2018 مناسبة لتأكيد أهمية المدن الكبرى، حيث احتلت كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس الصدارة ضمن المدن التي ينتمي إليها المشترون ومع ذلك ، تم إجراء 25 % من المشتريات انطلاقا من منطقة قروية ، مما يدل على دور جوميا لدى جميع المغاربة. فأكثر من 12 مليون كيلومتر ، أي 15 رحلة ذهابا إيابا بين الأرض والقمر ، تم قطعها خلال فترة “البلاك فرايداي” بغية تسليم الزبائن لطلبياتهم أينما كانوا!

340 فرصة عمل تم إنشاؤها

وأخيرا ، مثلت بلاك فرايداي لجوميا فرصة جديدة لخلق قيمة للاقتصاد المحلي. فحوالي 340 فرصة شغل تم إحداثها من قبل السوق وتم تعبئة 350 موظف في مجالات الخدمات اللوجستية والتسويق وخدمة ما بعد البيع. على سبيل المثال: خلال العملية ، تلقت خدمة الزبائن ما يعادل مليون دقيقة من المكالمات ، وتم تبادل 5 ملايين كلمة مع المستخدمين على الشبكات الاجتماعية من قبل فرق جوميا.

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