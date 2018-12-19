والدة الضحية الدنماركية ب”شمهروش”:”نصحتها بعدم الذهاب للمغرب”

نُشر بتاريخ :  2018-12-19 - 09:43
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هبة بريس

كشفت والده الشابة الدنماركية التي قتلت بمنطقة امليل باقليم الحوز بمدينة مراكش، تفاصيل جديدة حول حادث مقتلها.

ونقلت صحيفة “بي تي” الدانماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدانماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن، أن ابنتها “طعنت في رقبتها”.

وأضافت والدة الضحية أن العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب “بسبب الوضع الفوضوي”.

هذا وكانت الضحية البالغة من العمر 24 سنة، تتابع دراستها بالدنمارك للتخرج والعمل كمرشدة سياحية، بسبب حبها للسفر والمغامرات

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تعليق واحد

  1. محماد

    في 10:26

    نهار مات راعي بويبلان ماداها فيه حتى واحد ودابا ماتوا هاد البنات قامت الأرض وقعدت .

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