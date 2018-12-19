وزارة الصحة تنظم الدورة السابعة لمباراة الجودة الخاصة بالمراكز الصحية

هبة بريس - الرباط

ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، الثلاثاء 18 دجنبر 2018، بمقر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حفل توزيع الجوائز المخصصة للدورة السابعة لمباراة تحسين الجودة بمرافق الرعاية الصحية.

وتضمنت هذه الدورة السابعة للمباراة أربع فئات من الجوائز سيتم منحها للمؤسسات الصحية المشاركة الأعلى ترتيبا، من بينها جوائز مقدمة لأفضل أداء، وجوائز لأفضل المجهودات المحققة لتحسين مستوى الخدمات، وجوائز لتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، وجوائز أخرى لأفضل المبادرات الشخصية لتحسين الجودة. كما خصصت وزارة الصحة، ولأول مرة، جائزة للشركاء الجمعويين المتعاقدين مع المراكز الصحية والذين قدموا دعما فعليا لها، كاعتراف بمجهوداتهم المبذولة في الميدان الصحي.

كما تميزت هذه الدورة بالمشاركة المكثفة على الصعيد الوطني للمراكز الصحية بالوسط القروي، والمتوفرة على دور الولادة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة من 102 مركزا صحيا سنة 2007 إلى 421 سنة 2018، أي بزيادة قدرها 413 في المائة.

وتتميز هذه المباراة بمشاركة جميع المهنيين الصحيين على جميع المستويات، والتي تدل على مدى الوعي لترسيخ ثقافة تقييم جودة الخدمات وروح تحسين الرعاية الصحية.

كما شهدت الدورة بتعزيز لامركزية مباراة الجودة، في أفق دعم استمراريتها في إطار الجهوية المتقدمة، واعتماد هذه الأداة من قبل المديريات الجهوية. هذا بالإضافة إلى كون هذه المباراة تتميز بوضع قاعدة معلوماتية لحفظ وتتبع سلامة ونتائج مباراة الجودة.

والجدير بالذكر، فإن تنظيم مباراة الجودة يتم بصفة منتظمة لتحسين جودة تدبير المؤسسات الصحية والرفع من جاذبيتها، وترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية، وتحفيز المؤسسات الصحية لمعرفة وتطبيق أدوات وأساليب إدارة الجودة وتحسين الموارد والرفع من خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1