منير الحدادي يصدم برشلونة بقرار غير متوقع

نُشر بتاريخ :  2018-12-19 - 08:45
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ادريس دحني – هبة سبور

ذكرت مصادر صحفية كتالونية وتحديدا من صحيفة “سبورت” أن منير الحدادي مهاجم نادي برشلونة قد تقدم بطلب للرحيل في شهر يناير المقبل , خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وبرر الحدادي طلبه بكونه لا يحصل على فرص اللعب كثيرا مع المدرب فالفيردي، مما يعني أن اللاعب ذو الأصول المغربية يريد السير على خطى باكو ألكاسير والتألق في ناد يمنحه فرصة اللعب.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت نية إدارة برشلونة الإبقاء على اللاعب في صفوفها وتجديد عقده , لضمان استمرار هذه الموهبة مع البلوغرانا , غير أن اللاعب تجنب الدخول في حيثيات التجديد وفضل التريت قبل ان يتقدم ويطلب المغادرة للبحث عن أفاق أفضل

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