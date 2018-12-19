هبة بريس

يقوم وفد عن مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل حاليا بزيارة لبروكسل في إطار بعثة تروم تعزيز الشراكة المغربية البلجيكية في مجال التكوين المهني.

وتم بهذه المناسبة إبرام اتفاقية بين المكتب ومكتب والونيا للتكوين المهني والتشغيل وفاعلين آخرين في القطاع، وذلك بهدف تعزيز تبادل الممارسات الفضلى في مجال التكوين المهني.

وقالت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل لبنى طريشة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إن هذه الاتفاقية تأتي لارساء إطار عام للشراكة وتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال بين المغرب وبلجيكا ، وبشكل خاص مع الجهات الفاعلة في منطقة والونيا.

وأبرزت أن هذه الشراكة تستهدف بشكل خاص مهن التنمية المستدامة ، والمعروفة باسم “الوظائف الخضراء” ، ولكن مع الرغبة في “توسيع نطاقها إلى آفاق أوسع مع إرساء هذه الديناميكية للتبادل مع مختلف الفاعلين البلجيكيين”.

وأضافت أن هذه الزيارة شكلت فرصة لزيارة عدد من مراكز التكوين المهني التي وقع عليها اختيارها مسبقا في سياق التبادلات السابقة مع الشركاء البلجيكيين بهدف الاستفادة من الممارسات الفضلى المعتمدة على مستوى بلجيكا، من منظور “إدخالها في تصميم الجيل الجديد من مراكز التكوين المهني التي نريد إقامتها في المغرب”.

وتأتي هذه الزيارة بعد البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي قامت بايفادها بلجيكا إلى المغرب في نونبر الماضي ، والتي شهدت العديد من جلسات العمل بين المكتب وشركائه البلجيكيين ، والتي توجت بالاتفاقية الموقعة في بروكسل.

وخلصت المديرة العامة للمكتب الى أن البعثة البلجيكية مكنت أيضا الشركاء البلجيكيين من الحصول على فكرة أفضل من خلال الزيارات التي قامت بها لمختلف مؤسسات المكتب التي توفر التكوين في قطاعات متنوعة ، مثل الطيران وصناعة السيارات والحرف التقليدية لقطاع البناء.

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