المغرب .. أولى عمليات الأداء بالهاتف النقال تنطلق قريبا

هبة بريس

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء بالرباط، أن تسعة فاعلين حصلوا على الاعتماد كمؤسسات للأداء عبر الهاتف النقال مضيفا أن العمليات الأولى لهذه الخدمة ستجري في الأيام القادمة.

وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الفصلية الرابعة والاخيرة لمجلس بنك المغرب برسم 2018، “أننا بدأنا بمنح الاعتماد لمؤسسات الأداء (…) وقد حصل عليه حتى الآن تسعة فاعلين”.

لكنه شدد على أن سلسلة من التدابير يتعين اتباعها حتى تنطلق العمليات مشيرا بالأساس الى عملية التصديق باستخدام تقنية “سويتش موبايل” التي يستند عليها هذا النوع من العمليات البنكية.

كما ذكر السيد الجواهري بأن بنك المغرب أصدر مذكرة تنظيمية ورسالة تفسيرية ينتظر أن تمكن الفاعلين من مطابقة عملياتهم مع هذا الإطار التنظيمي.

وقال إن الاختبارات التي انطلقت مع مؤسسات القروض جاءت إيجابية.

وأكد والي بنك المغرب أن العمليات البنكية عبر الهاتف النقال تشكل أحد ركائز الادماج المالي مشيرا الى أن بنك المغرب أعد دراسة حول الاستراتيجية الوطنية للادماج المالي سيتم تقديمها للحكومة قريبا.

وخلص الى القول “سنضع البنيات التي من شأنها أجرأة هذه الاستراتيجية الوطنية للادماج المال

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