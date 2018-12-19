طقس الأربعاء.. أجواء باردة و كتل ضبابية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، وداخل البلاد، مع تكون صقيع أو جريحة محليا .

وسيلاحظ مرور سحب خلال النهار فوق منطقة طنجة واللوكوس من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية ضعيفة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الليل والصباح فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محتملة داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي أو الشرقي فوق الأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب فوق الجنوب-الشرقي. وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 04 و11 درجات بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 16 و23 بالواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و27 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وكاب سيم، وهائجا بباقي السواحل.

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