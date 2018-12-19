فرنسا .. محتجون يحرقون محطات الأداء بالطريق السيار

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة (فنسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، أن عدة طرقات في البلاد قد تعطلت بسبب تحركات السترات الصفراء، إذ قام محتجون باحتلال عدد من أكشاك دفع رسوم العبور وإحراقها، ما تسبب أيضا في أضرار مادية بالغة وفق الشركة.

وذكرت الشركة، أن مظاهرات اندلعت عند نحو 40 موقعا في شبكتها وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة قد تعرض لأضرار بالغة، وخصوصا في مدن سياحية مثل أفينيون وأورانج وبربينيان وأجدي.

وتابعت الشركة في بيان “على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة”.

والثلاثاء ألقت السلطات القبض على نحو 20 شخصا بعد إشعال الحرائق، بينما لا يزال أربعة قيد الاحتجاز بعد حرائق اندلعت يوم السبت.

ولاقى عدد من الأشخاص حتفهم في حوادث طرق بسبب غلق المحتجين طرقا على مدى الأسابيع الماضية، معظمها عند تقاطعات أغلقتها مجموعات من المتظاهرين.

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