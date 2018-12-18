استئنافية فاس تصدر حكمها الأخير في حق قاتلة “عشيقها”

هبة بريس ـ فاس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، قاتلة شاب انتقاما بزواجه من غيرها بـ20 سنة سجنا نافذا.

وواجهت المحكمة المتهمة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكنها لم تنكر فعلتها واعترفت أنها طعنته أكثر من مرة لأنه حسب ادعائها اشتكت للأمن تهجمه عليها واغتصابها.

وهزت الحادثة مدينة فاس شهر يوليوز الماضي بعد أن انتشر فيديو لشاب مضرج في دمائه يحتضر وقاتلته بجانبها تكرر نفس العبارة وتقول إنها انتقمت منه وأخذت حق بيدها.

وتبلغ الجانية من العمر 36 سنة، أمام الضحية فيبلغ من العمر 26 سنة، تسببت طعنة غائرة على مستوى الصدر في مفارقته الحياة بعين المكان.

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