المكلف بإدارة الدفاع الوطني: التجنيد الإجباري ليس ملزما لهؤلاء

نُشر بتاريخ :  2018-12-18 - 22:11
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هبة بريس ـ متابعة

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تفاصيل جديدة حول إعادة الخدمة العسكرية تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس.

وقال لوديي خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الخدمة العسكرية لن تكون اجبارية بالنسبة للنساء وكذا المواطنين المغاربة بالخارج.

وأوضح الوزير المنتدب أن أول فوج من المعنيين بالتجنيد سيباشر مرحلة التدريب انطلاقا من شتنبر 2019، وسيشمل بالأخص الشباب الراغب في القيام بالخدمة العسكرية، مذكرا بأن امكانيات الدولة حاليا لا تسمح بتكوين أزيد من 10 آلاف شاب سنويا.

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تعليق واحد

  1. قزوم

    في 22:31

    الحمد لله انكم اخذتم بالاعتبار عدم إمكانية ارسال بنات المسلمين وخاصة من كانت تلبس الحجاب الى الخدمة العسكرية لتختلط بالرجال بزي فاضح لا يمت للإسلام بصلة

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