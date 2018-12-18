الدار البيضاء ..اندلاع حريق مهول بمخيم الأفارقة بأولاد زيان ( فيديو )

هبة بريس ـ البيضاء

اندلع حريق مهول، قبل قليل في مخيم للمهاجرين الأفارقة قبالة محطة أولاد زيان الطرقية في الدار البيضاء.

وقد هرعت عناصر الوقاية المدنية رفقة المصالح الأمنية وسيارات الإسعاف إلى عين المكان من أجل إخماد النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وبحسب مصادر هبة بريس فإنه يجهل لحدود الساعة إن كان هناك مصابون أم لا حيث لازال يسابق رجال المطافئ الزمن من أجل إخماد النيران في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحريات التي تبشارها مصالح الأمن والسلطات المحلية للوقوف على أسباب الحادث.

حريق بالمحطة الطرقية أولاد زيانمكان مبيت المهاجرين الأفارقة Publiée par Mohamed Elbouhali sur Mardi 18 décembre 2018

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