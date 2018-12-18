قضية حامي الدين ..الفريق الاشتراكي يجر “اوجار” الى المساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط
وجه الفرق الاشتراكي سؤالا شفويا لمحمد أوجار، وزير العدل و الحريات. حول تداعيات اغتيال الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى ومعاودة توجيه تهمة المشاركة في القتل لحامي الدين .
وقال الفريق في سؤاله: “كما تعلمون السيد الوزير ان الرأي العام الوطني يتابع بقلق شديد المساس الخطير باستقلال القضاء، بعدما عمد كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعلان تضامنه مع متهم من أجل ارتكاب جناية المساهمة في القتل العمد أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، و السيد رئيس الحكومة الذي دعا بدوره إلى اجتماع الأمانة العامة لحزبه من أجل الرد على القرار القضائي الرامي إلى المتابعة و الإحالة على غرفة الجناياات لنفس المتهم”.
وأضاف الفريق متسائلا “وحيث إن مبدأ فصل السلط مدخل أساسي لضمان المحاكمة العادلة، لذلك نص الفصل 107 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، كما ان الفصل 109 منه منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء”.
وأشار الفريق إلى أن الفصل 120 من الدستور المغربي ضمن المحاكمة العادلة لكل الأفراد بموجب الفصل 23 منه (الدستور)، مردفا أن تدخل وزراء العدالة و التنمية في مثل هذه القضايا يعتبر تدخلا مباشراً في القضاء.
وتوجه الفريق بسؤاله لأوجار، حيث قال: نسائلكم السيد الوزير، لماذا عملت الحكومة على خرق المحاكمة العادلة من خلال المساس باستقلالية القضاء؟.وماهي أسباب وحيثيات تحيز الحكومة للمتهم ضداً على مساواة الأفراد أمام القضاء؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع؟ وماهي الآجال الزمنية لذلك؟
غير متحزب
في 21:43
انتهيتم من بوعشرين توجهتم الان الى حامي الدين .
الستم جزء من الحكومة ؟ بالرغم من انكم لم تكملوا فريقا بالبرلمان الا بفضل دعم ريس الحكومة المنتظر لسنة 2021!!! بل اصبحتم تابعين لحزب سماه أحد مناضليكم بالحزب الاداري.(أيام النضال!!)
لماذا لاتنسحبوا من هذه الحكومة التي يخترق وزراؤها القانون اذا كنتم صادقين ؟
ولماذا لاتسالوا عن قضية عليوة الذي لم يطبق عليه القانون كباقي المواطنين ؟.
ولماذا لاتسالوا عن الريع الذي استفاد منه كبيركم(خدام الدولة المشهورة) ؟ أليس في ذلك خرقا للدستور الذي يجعل المواطنين سواسية. الم تتناقضوا مع المبدأ الاشتراكي.وتكرسوا الريع السياسي بعد ماتولى عضو من حزبكم رياسة البرلمان على الرغم من أن عدد فريقكم لايؤهله لذلك ؟
الخ.. .
ان الوطني المخلص حقا هو الذي يرتفع عن اشياء غايتها المزايدات .
وياليت قصدكم الدفاع عن الحق والقانون وعن اليسار الحقيقي. فانتم لالون لكم .مع الحزب الاداري المعروف لانه الحاكم الحقيقي.اما اليسار فمجرد مزايدة.ووقع لكم ما وقع للغراب في مشيته.
khalid
في 21:46
ماهذا الهراء ؟؟؟ وهل اوجار مسؤول عن الرميد و تدويناته ؟؟؟
لحريزي
في 23:23
المسؤول الأول هو القطيع الذي صوت على
المارقين و الإنتهازيين… لم يسبق لي في حياتي ان رأيت حزبا يقود حكومة يقف ضد إستقلالية القضاء و يساند متهما لم تقل العدالة كلمتها بعد … الوقوف بجانب
متهم و الدفاع عنه يدع مجالا للشك بأن هناك “إن” بين أنصاره ، وبالتالي يدل بأنهم لا يعترفون بالدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق وفي العدالة وعدم التمييز بين المواطنين ؛ فلا فرق بين أغلبية وبين معارضة وبين لا منتمي و بين مواطن عادي همه الخبز والشاي و الأولاد ولا يعرف للسياسة قبلة .