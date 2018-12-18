طنجة المتوسط: العثور على خمسة مهاجرين سريين داخل شاحنة قادمة من “الكركارات

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أفادت مصادر “هبة بريس” من ميناء طنجة المتوسط أن عناصر الجمارك أوقفت مساء اليوم الثلاثاء خمسة مهاجرين سريين كانوا على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو الموانئ الجنوبية الإسبانية وقادمة من الحدود المغربية الموريتانية ( الكركارات).

وحسب المصدر ذاته فإن المهاجرين السريين الخمسة الذين تم العثور عليهم مختبئين بين البضائع بواسطة جهاز “السكانير” كلهم من جنسية مغربية، حيث تجري في هذه الأثناء إجراءات التأكد من هوياتهم من طرف عناصر الدائرة الأمنية بميناء طنجة المتوسط.

هذا وقد عرفت ظاهرة “الحريك” عبر وسائل النقل العمومي المتوجهة نحو أوروبا تناميا غير مسبوق خلال السنوات الماضية رغم الجهود المبذولة من طرف رجال الجمارك والأمن الذين يستعينون في عمليات المراقبة والتفتيش الدقيق عبر جهاز “السكانير” والكلاب البوليسية المدربة.

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