سلطات الحوز تغلق منطقة شمهروش في وجه الصحافة الوطنية والاجنبية

بعد تعرض عدد من رجال الصحافة للإعتداء والمحاصرة من قبل ساكنة منطقة امليل، مساء أمس الإثنين بتحريض من باشا دائرة امليل بدعوى أن قيام رجال الاعلام بواجبهم المهني سيشوه سمعة المنطقة ، اقدمت سلطات عمالة الحوز على منع الصحافة الدولية من الوصول لمكان العثور على السائحتين، الأمر الذي قد لا يخدم المنطقة بقدر ما يسيء لصورة البلاد التي تتحدث عن ارساء حرية الصحافة وتقنين الحق في الحصول على المعلومة.

واستغرب متتبعون للحساسية الزائدة التي يتم التعاطي بها من طرف سلطات الحوز مع هذا الموضوع بدعوى الحفاظ على صورة المنطقة علما أن هاته الجريمة يمكن أن تقع بأي مكان في العالم، ففي الوقت الذي من المفروض عليها أن تخرج ببلاغات وبيانات لتنوير الرأي العام بآخر المعطيات والمستجدات كما هو معمول به على المستوى الدولي خصوصا في مثل هاته الأحداث المتعلقة بجرائم من هذا الحجم، عمدت السلطات إلى اغلاق باب التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

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