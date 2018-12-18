العثماني: ليس هناك “سوبر وزير” وتحقق السلم الاجتماعي يتطلب تعاون الجميع

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه “يتعين على جميع الفاعلين السياسيين، أن يقدموا وجها حضاريا ونبيلا عن الممارسة السياسية”، مضيفا أن الثقة إذا انهارت، فإنها تنهار في جميع المؤسسات، لأنه “لا يمكن أن نقول بأن الثقة ما غديش تكون في الحكومة وغادي تكون في البرلمان أو في جهاز أو فاعل آخر”.

وأوضح العثماني، عشية اليوم الثلاثاء في معرض جوابه حول سؤال محوري، حول ” السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي” ضمن الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تعاون الجميع بدءا برئيس الحكومة، مرورا بالوزراء والبرلمانيين وباقي لمسؤولين الإداريين، مشددا على أنه “ليس في هذه الحكومة وزير فوق العادة، أو سوبر وزير لديه امتياز خاص”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه “يحرص باستمرار على تذكير الوزراء بهذا الكلام، الذين يتعين عليهم أن يكونوا إلى جانب المواطنين، وأن يقوموا بواجبهم على الوجه المطلوب”، لافتا إلى أنه، حثّ أعضاء حكومته، خلال المجلس الحكومي الأخير، على الحرص على حضور جلسات البرلمان والتفاعل مع الأسئلة الكتابية لممثلي الأمة.

وأوضح العثماني أنه بانتخابات 2011 خطى المغرب قفزة كبيرة بتعاون الجميع وعلى رأسهم الملك، وبذلك تجنبنا العديد من المطبات التي عاشتها بلدان أخرى.

وأشار العثماني أن تعزيز هذا المسار أمر ضروري وأساسي، فصحيح هناك إشكالات لا ينكرها أحد لكن لا بد من تعاون الجميع لتجاوزها، خاصة أن المغرب اليوم يتوفر على مؤسسات دستورية تعززت صلاحيتها وأغنت مسيرتنا الديمقراطية، ومنها أيضا استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، وتعزيز وتقوية الحكامة الأمنية