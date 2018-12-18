البقــالي : مواقف “جون بولتون “عدائية وتصريحاته لاتهم المغرب في شيء

هبة بريس ـ الرباط

أعلنَ مُستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، “وقف تمويلِ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، والتي لم تنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة منها”؛ وهي إشارة ضمنية إلى فشل “المينورسو” في تحقيقِ أهدافها في الصحراء المغربية.

وأعرب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون عن إحباطه أمام انسداد تسوية نزاع الصحراء المغربية بعد 27 عاما من تأسيس منظمة الأمم المتحدة للمينورسو

وفي نفس الاطار قال البقالي ان : “تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي قال فيها إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء، طويل الأمد، لا تهم المغرب في شيء، وأن المغرب باق على أراضيه دون أي تأثر بمثل هذه المواقف”.

وتابع: “مواقف بولتن ليست جديدة فهو معروف بمواقفه العدائية للمغرب منذ زمن بعيد، وما قاله يتعلق بالأمم المتحدة وهي صاحبة الشأن، فيما يتعلق بالبعثة الأممية لملف الصحراء”.

واستطرد: “وقف الدعم للبعثة سيضر بالمسار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، خاصة أن المغرب حريص على الجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة، ومقبولة ودائمة طبقا لقرارات مجلس الأمن”.

وفيما يتعلق بنتائج المفاوضات الأخيرة بين جبهة البوليساريو والمغرب، أوضح البقالي في تصريح لـ ” سبونتيك ” أن المبادرة التي قدمها المغرب، الخاصة بالحكم الذاتي لاقت قبولا من عدة عواصم، وأنه حال التوافق على ذلك من جانب جبهة البوليساريو ستكون نتائج المفاوضات المقبلة إيجابية.