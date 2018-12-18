أخنوش: “علينا بمضاعفة الجهود لجعل الفلاحة تلعب دورها الريادي”

هبة بريس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم العالم، عزيز أخنوش، على أن مخطط المغرب الأخضر الذي تفضل بإطلاقه الملك يعكس و يترجم توجيهات جلالته لجعل القطاع الفلاحي محركا أساسيا للتنمية الشاملة لبلدنا من خلال لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية.

اخنوش، ذكر في كلمته الافتتاحية لندوة تقديم محاور وحصيلة مخطط المغرب الاخضر، صباح اليوم الثلاثاء، بالصخيرات، أنه تم تنزيل المخطط وفقا لمنهجية مندمجة، شاملة ومحكمة، مبنية على دينامية متواصلة أدت إلى اعتماد أوراش كبرى ومتنوعة، مشيرا الى أن هذه المشاريع التي يتم تنزيلها بشكل تشاركي مع المهنيين، أحدثت بشهادة شركائنا على الصعيدين الوطني والدولي، تأثيرا كبيرا على تاريخ تنميتنا الزراعية وتطورنا الفلاحي والقروي.

بالموازاة مع هذا المسار التقييمي، يضيف اخنوش، حظيت باستقبال جلالة الملك حفظه الله، يوم 19 أكتوبر الماضي، حيث تلقيت توجيهات جلالته السامية لبلورة رؤية مستقبلية لتطوير القطاع، بافاق وتحديات جديدة.

وتابع الوزير قائلا:”نحن مطالبون اليوم برفع سقف طموحاتنا، ومضاعفة الجهود لكي نتمكن من جعل الفلاحة تلعب دورها الريادي في التنمية الإجتماعية، وإزدهار العالم القروي عبر إنبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله”، مشيرا الى أن هذا القطاع أمامه رهانات وتحديات مهمة يجب أن يجيب عليه، ولا يوجد من هو أكثر خبرة وممارسة من مهنيي القطاع لتقديم القيمة المضافة المرجوة.

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