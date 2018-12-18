هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول نتائج المناظرة الوطنية التي انعقدت يومي 12 و13 نونبر 2018 تحت عنوان “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”، يليه عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مشاركة المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية الإطار بشأن التغير المناخي في دورته الـ 24 وأهم نتائج هذه الدورة.

وإثر ذلك – يضيف البلاغ – سيتدارس المجلس مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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