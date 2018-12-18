نصبوا على مرشحي مباريات الشرطة .. إحالة موظفي أمن على النيابة العامة

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، الاثنين 17 دجنبر، شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة ضابط شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب على مرشحين لمباراة ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور بحوزته على نسخ وثائق إدارية مزورة تتضمن بيانات مغلوطة عن قوائم المرشحين الذين اجتازوا المباراة.

كما مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، من توقيف شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بالرباط والثاني مقدم شرطة تابع للأمن الإقليمي بسلا، وذلك للاشتباه في مشاركتهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بموظف الشرطة الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه بدوره أمام النيابة العامة التي تشرف على البحث، في وقت تتواصل التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين.

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