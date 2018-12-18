رحلة مشتركة للوداد وحسنية أكادير للسينغال

نُشر بتاريخ :  2018-12-18 - 13:04
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هبة سبور

يسافر فريقا الوداد وحسنية أكادير على متن رحلة واحدة إلى السينغال بعد غد الخميس لمواجهة فريقي جاراف وجنيراسيون فوت على التوالي.

وسيعود الفريقان معا في الطائرة نفسها بعد نهاية مباراتيهما، على أن يلتقي الوداد والحسنية مباشرة بعد الوصول إلى المغرب في مباراة مؤجلة عن البطولة الاحترافية.

وكان الوداد فاز على جراف السينغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين لصفر، وهي النتيجة ذاتها التي حققها حسنية أكادير ضد جنيراسيون فوت ضمن ذهاب الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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