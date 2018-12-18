تقرير : المساواة بين الجنسين في العمل تتطلب 200 عام

هبة بريس - وكالات

سجّل العام 2017 بعض الانحسار في الهوة بين رواتب الرجال والنساء في العالم، لكن ينبغي الانتظار أكثر من 200 عام حتى تتحقّق المساواة تماما في سوق العمل، بحسب ما جاء في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي نشر الثلاثاء.

واستند هذا التقرير على معطيات من 149 بلدا، وأظهر أن الهوة في الرواتب بين الجنسين انحسرت بشكل عام.

لكن في المقابل، انخفض الحضور النسائي في مجال السياسة، وانخفضت أيضا قدرتهنّ على الاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية.

وفي حال استمرّت وتيرة التحسّن على ما هي عليه، توقّع التقرير ألا تزول الفروقات بين الجنسين في معظم المجالات قبل 108 سنوات، وفي مجال العمل قبل مئتين وعامين.

وتناول التقرير تحديدا أربعة مجالات هي الصحة والتعليم والسياسة وعالم العمل.

ولفت التقرير إلى وجود تراجع في مجالات التعليم والصحة والحضور السياسي للمرأة في هذا العام بعد سنوات من التقدّم.

ولم يسجّل تحسّن سوى في مجال العمل، وهو تحسّن بسيط، وما زال الفرق بين الرواتب يناهز 51 %.

ويتوقع أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء في أوروبا الغربية خلال 61 عاما، أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد يتطلب الأمر 153 عاما.

وتعدّ أيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا من أفضل البلدان في مجال المساواة، أما الأسوأ فهي سوريا والعراق وباكستان واليمن.

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