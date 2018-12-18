تارودانت.. تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات على مستوى محطة للوقود

هبة بريس

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تارودانت مدعومة بفرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بنفس المدينة، 4 أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة وبالاتجار في المخدرات.

وأفاد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهم جاء إثر عملية مراقبة وترصد على مستوى إحدى محطات الوقود، إذ تم ضبط ناقل للمخدرات وبحوزته كمية من مخدر الشيرا قدرت بكيلوغرام واحد، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف مزوده بهذه الممنوعات وهو بمعية مشارك ثالث، فضلا عن توقيف شخص رابع، للاشتباه بصلته بهذه الشبكة.

ومكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية كذلك من حجز مبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، بالإضافة إلى سيارة مشكوك في مصدرها ودراجتين ناريتين، يستعملها المشتبه فيهم في تنقلاتهم لترويج المخدرات داخل المدينة وبضواحيها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.

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